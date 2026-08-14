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        Kasklı saldırgan restoranda 2 kişiyi vurdu

        Küçükçekmece'de motosiklet kaskı takarak restorana gelen şüpheli, bir müşteriyi ve iş yeri sahibini silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Kasklı saldırgan restoranda 2 kişiyi vurdu

        Küçükçekmece'de restoranda müşteriyi ve iş yeri sahibini silahla yaralayan motosiklet kasklı şüpheli kaçtı.

        Fatih Mahallesi Altın Sokak'taki 2 katlı restorana gelen motosiklet kaskı takan bir şüpheli, üst kata çıkarak bir müşteriyi silahla yaraladı.

        Ardından aşağıya inen şüpheli, sesleri duyarak yukarı çıkmaya çalışan işletme sahibi Cumali K'yi de silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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