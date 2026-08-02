Kastamonu'da TIR ile traktör çarpıştı; köy muhtarı öldü

Kastamonu -İnebolu karayolunda, Çetin Işık idaresindeki traktör ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı.

Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Işık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: İHA

Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Işık'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.