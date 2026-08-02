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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da TIR ile traktör çarpıştı; köy muhtarı öldü

        Kastamonu'da TIR ile traktör çarpıştı; köy muhtarı öldü

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Çetin Işık hayatını kaybetti. Işık'ın, Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        TIR ile traktör çarpıştı; köy muhtarı öldü
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        Kastamonu-İnebolu karayolunda, Çetin Işık idaresindeki traktör ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Işık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Işık'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        Canlı yayın sırasında yaralandı

        (DHA) Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.

        #kastamonu
        #haberler
        #Seydiler
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