Kastamonu'da TIR ile traktör çarpıştı; köy muhtarı öldü
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Çetin Işık hayatını kaybetti. Işık'ın, Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenildi
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 01:01 Güncelleme:
Kastamonu-İnebolu karayolunda, Çetin Işık idaresindeki traktör ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı.Fotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Işık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Fotoğraf: İHA
Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Işık'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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