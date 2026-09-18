Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

        Kırıkkale Bahşılı'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 01:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

        Bahşılı ilçesinde, İ.U. idaresindeki otomobil, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        OTOMOBİL POLİS MEMURUNA ÇARPTI

        AA'nın haberine göre, kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya (38), Ö.F.Ü'nün kullandığı otomobil çarptı.

        POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

        Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Kaza sonrası jandarma olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

        Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, kazanın ardından hastaneye gelerek bilgi aldı. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Kırıkkale
        #Bahşılı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        246 hesaba erişim engeli
        246 hesaba erişim engeli
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Yola beton döke döke ilerledi
        Yola beton döke döke ilerledi
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar