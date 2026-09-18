Kırıkkale'de otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Bahşılı ilçesinde, İ.U. idaresindeki otomobil, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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OTOMOBİL POLİS MEMURUNA ÇARPTI

AA'nın haberine göre, kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya (38), Ö.F.Ü'nün kullandığı otomobil çarptı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Kaza sonrası jandarma olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, kazanın ardından hastaneye gelerek bilgi aldı. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.