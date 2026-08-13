Küçükçekmece’deki kazada 5’i ağır 13 çocuk yaralandı
Küçükçekmece E-5'te yaz kursu öğrencilerini taşıyan ticari araç, gezi dönüşünde bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Kazada 5'i ağır 13 çocuk yaralanırken, sürücü gözaltına alındı
Küçükçekmece’de yaz kursuna giden öğrencileri taşıyan ticari araç, gezi dönüşünde yol ayrımında bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 13 çocuk yaralandı, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşyol Mahallesi E-5 kara yolu Florya Yanyol mevkisinde meydana geldi. Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir yaz kursundaki öğrencileri geziden döndüren M.K. yönetimindeki ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından yön levhası direğine çarptı.
5 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerine çıkan araçta bulunan 13 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araç sürücüsü M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
KAZA TRAFİĞİ AKSATTI
Kaza nedeniyle E-5 kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ağır hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazaya tanık olduğunu belirten Eren Yerdelen, aracın yüksek hızla ilerlediğini öne sürerek refüje çıktıktan sonra bariyerlere çarptığını söyledi. Yerdelen, bölgede sık sık kaza yaşandığını savunarak önlem alınması çağrısında bulundu.
Kaza yeri ve ağır hasar gören araç havadan da görüntülendi.