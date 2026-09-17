Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı

Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otomobillerden biri orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.