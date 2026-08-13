Marmaris'te çevre için "İzmarit Savaşçıları"

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, kent genelinde izmarit kirliliğinin önüne geçmek ve toplumsal davranış değişikliği sağlamak amacıyla yeni bir çevre projesini hayata geçirdi. Çevre dernekleriyle iş birliği içinde yürütülecek proje kapsamında kurulacak "İzmarit Savaşçıları" gönüllü ağıyla, izmaritlerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekilmesi ve yere izmarit atılmamasının sağlanması hedefleniyor.

Marmaris Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan çağrıda, "Maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz evimiz Marmaris’i korumak, sokaklarımızı bu sessiz kirlilikten arındırmak ve tüm Türkiye'ye örnek olmak için yola çıkıyoruz. Marmaris Belediyesi olarak biz adımlarımızı attık; şimdi bu farkındalık hareketini halkımızın enerjisi, fikirleri ve duyarlılığı ile büyütmek istiyoruz" denildi.

"İzmarit Savaşçıları" gönüllü ağına katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci de başladı. Katılmak isteyenler, Marmaris Belediyesi internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.