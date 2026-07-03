Meles tamamlandı, sırada Manda Çayı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez'e ulaşan kirlilik yükünü azaltmak ve dere yataklarının doğal akışını korumak amacıyla yürüttüğü kapsamlı dere temizliği çalışmalarına sürdürüyor. Bu kapsamda, Körfez etkisi altında bulunan Meles Çayı ve Arap Deresi'nde yaklaşık bir ay önce başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlarla birlikte üst havzalardan taşınarak Meles Deltası bölgesinde biriken ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koku oluşumuna neden olan teressübat, çamur ve çeşitli atıklar dere yataklarından temizlendi.

Dere yataklarında biriken teressübat malzemeler, çamur, sazlıklar ve çeşitli atıklar temizlenerek hem çevresel etkilerin azaltılması hem de dere yataklarının su taşıma kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Meles ve Arap Deresi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin Manda Çayı'nda temizlik çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Daha sonra Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi başta olmak üzere Körfez'e ulaşan diğer dere yataklarında da kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülecek.