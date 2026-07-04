Mersin Büyükşehir'den "Köy Şenliği"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan Köyümüz Atölye'de “Köy Şenliği” düzenlendi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının da destek verdiği etkinliğe Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı.

Şenlikte stantları gezip, kadınlarla sohbet eden Seçer, el emeği ürünlerden alışveriş yaparak kadın girişimcilere destek verdi. Şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuk Zumba gösterisi ve sahne etkinlikleri miniklere keyifli anlar yaşatırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları ekibi de vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

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Gün boyunca alanda kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Akıl ve zeka oyunları, serbest boyama, yüz boyama ve çömlek atölyeleri yoğun ilgi görürken, MESKİ tarafından kurulan stantta ise çocuklara su tasarrufunun önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen güneş gözlem etkinliği ise özellikle çocukların dikkatini çekti. Katılımcılar teleskoplarla güneşi gözlemleme fırsatı bulurken, doğa ve çevre bilinci konusunda da bilgilendirildi. Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ikramı yapılırken, aileler de hem alışveriş yapmanın hem de kültürel ve sosyal etkinliklere katılmanın keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen köy şenliği, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Büyükşehir'in Köy Şenlikleri farklı kırsal mahallelerde düzenlenmeye devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de düzenlenen Köy Şenliği'nin kadınlar için hem sosyalleşme hem de ürünlerini satma fırsatı sunduğunu söyledi. Dokucu, kadınlara yönelik üretim faaliyetleri için Hamzabeyli Köyümüz Atölyesi’nde çeşitli atölyeler düzenlediklerini belirterek, "Kadınlara koordinasyon sağlamaları ve kendi talepleri doğrultusunda üretime hazırlanmaları için hem başlangıçta hem de süreç içinde çeşitli eğitimler verdik. Ardından, profesyonel ve hijyenik koşullarda üretim yapabilecekleri alanlar ile ürünlerini satabilecekleri noktalar oluşturduk. Atölyelerimizde kadınların en çok mutlu oldukları konu, bir ürün satmaktan ziyade sosyalleşmiş olmak. Köylerine gelen yeni insanlarla tanışıyorlar. Burası insanlarımızın da çok ihtiyaç duyduğu bir yer. Vatandaşlar, sosyal medyadan uzak kalıp, dağların eteğinde, geleneksel yiyeceklere ve sağlıklı ürünlere ulaşabiliyor. Başkanımızın bu çalışması da yine çok ilgi gördü, mutluyuz" dedi.