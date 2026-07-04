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        Muğla Büyükşehir ile Valcea arasında iş birliği adımı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Romanya'nın tarım, turizm ve kültür alanlarında öne çıkan Valcea şehri ile uzun soluklu bir iş birliği sürecinin ilk adımını attı. Gerçekleştirilen temaslarda iki bölge arasında ortak projeler, kültürel etkileşim ve Avrupa Birliği fonlarına yönelik iş birlikleri masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Muğla Büyükşehir ile Valcea arasında iş birliği

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası yerel yönetim iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Romanya'nın Valcea şehriyle bir dizi temas gerçekleştirdi. Tarım, turizm, kültür ve kırsal kalkınma başta olmak üzere birçok alanda ortak proje üretme potansiyelinin değerlendirildiği görüşmelerde, iki kent arasında sürdürülebilir bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca Avrupa Birliği destekli projelerde ortak hareket edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğündeki heyette Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yer aldı. Heyet, Valcea İl Meclisi Başkanı Constantin Rădulescu ile birlikte Râmnicu Vâlcea Belediye Başkanı Mircia Gutău ve Ocnele Mari Belediye Başkanı Remus Gabriel Sasu ile bir araya geldi.

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        Gerçekleştirilen görüşmelerde Muğla ile Valcea arasında uzun vadeli ve çok yönlü iş birliği geliştirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet ve ortak çalışma iradesi ortaya konuldu. Tarım, turizm, kültür, ticaret ve yerel kalkınma alanlarında yürütülebilecek ortak projeler değerlendirilirken, özellikle Avrupa Birliği fonlarından ortak faydalanmaya yönelik proje hazırlıkları ele alındı. Romanya’nın AB fonlarını etkin kullanma konusundaki deneyiminin Muğla'nın yerel yönetim tecrübesiyle birleştirilmesi ve iki bölgenin birlikte uluslararası proje süreçlerine katılması hedefleniyor.

        Romanya'daki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik potansiyeli uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Romanya'nın Valcea iliyle başlattığımız kardeş kent sürecini son derece değerli buluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde turizm, tarım, kültür, ticaret ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma imkânlarını değerlendirdik. Yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü ilişkilerin yalnızca kurumlarımızı değil, halklarımızı da birbirine yakınlaştıracağına inanıyorum. Valcea ile attığımız bu adımın uzun yıllar devam edecek güçlü bir dostluğun ve verimli ortaklıkların başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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