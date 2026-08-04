Muğla'da kırsal mahallelere su tankeri dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen angına İlk Müdahale Tankeri Dağıtım Töreni'nde 25 adet yeni Yangına İlk Müdahale Tankeri de muhtarlara teslim edildi. Böylece 2024 yılında 155 olan tanker envanteri, 2025 yılında dağıtılan 25 ve 2026 yılında teslim edilen 25 yeni tankerle birlikte toplam 205'e yükseldi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Son günlerde Muğla'mızın farklı noktalarında yükselen alevler hepimizin yüreğini yaktı. Yaşadığımız yangınlar, hazırlığın ve erken müdahalenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Yangının ilk 5 ila 10 dakikası, küçük bir kıvılcımın büyük bir afete dönüşmesini önleyen en kritik zaman dilimidir. Her tanker, kırsal mahallelerimizde kurduğumuz bir ilk savunma hattıdır.

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Elbette Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak asli görev alanımız meskûn mahallelerdir. Orman yangınlarında söndürme ve müdahale yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekiplerindedir. Onlar da büyük bir özveriyle görev yapıyor, ihtiyaç duyulduğunda çevre illerden gelen ekiplerle birlikte koordinasyon içinde çalışıyorlar. Biz de tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde mücadeleye destek veriyoruz."

İtfaiye teşkilatını personel ve araç kapasitesiyle büyüttüklerini belirten Başkan Aras, "180 yeni personelimiz ve 72 yeni aracımızla itfaiye teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra Dünya Bankası kredisiyle yaklaşık 18 milyon Euro’luk, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki yatırımla 72 yeni aracı daha filomuza kazandırarak afetlere müdahale kapasitemizi önemli ölçüde artıracağız" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Yıldırım Arslan da "Kırsal mahallelerimizde yangınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan tanker envanterimizi teslim edeceğimiz 25 yeni tankerle birlikte 180’den 205’e çıkarttık. Mahallerimizin can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bu adımla afetlere karşı hazırlık seviyemizi her geçen gün en üst noktaya taşıyoruz hedefimiz tüm riskli kırsal mahallelerimizi bu tankerlerle donatmaktı" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında ana itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce 17 yangına ilk müdahale bu tankerlerle gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk altı ayında ise 7 yangına ilk müdahale edilerek alevlerin büyümesi önlendi.