Hatay'da nehir kenarında cansız beden bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi Asi Nehri kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Şevket K. (36) olduğunu belirledi. Cansız beden, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ