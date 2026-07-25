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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da nehir kenarında cansız beden bulundu

        Hatay'da nehir kenarında cansız beden bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Nehir kenarında cansız beden bulundu
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi Asi Nehri kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Şevket K. (36) olduğunu belirledi. Cansız beden, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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