Sivas’ta yağışın ardından kara yolu ve istasyonda kurbağa yoğunluğu yaşandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde sağanak yağışın ardından kara yolu ve bir akaryakıt istasyonu çevresinde çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

İlçede etkili olan şiddetli yağış sonrası, Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hatta kurbağa yoğunluğu oluştu. Yavru kurbağalar özellikle Sivas-Erzincan kara yolu ile Hafik-Doğanşar kara yolu üzerinde dikkat çekti.

İSTASYONDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, istasyona gelen sürücülerin ilgisini çekti. İstasyon sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

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Yağmurun ardından çevrenin bir anda kurbağalarla dolduğunu belirten Esen, “Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum” dedi.

“İLK BAŞTA ÇEKİRGE SANDIM”

Yakıt almak için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Şeker, ilk başta kurbağaları çekirge sandığını belirterek, “Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu” diye konuştu.