Adana'da saldırı! 3 kişi öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kadın ve 2 erkek uğradıkları silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürüldü.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 01:17 Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine aracıyla gelen Osman A. (28), tabancayla Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'a (44) ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zanlı, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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