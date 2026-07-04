Adnan Beker CHP'den istifa etti

Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

Kamuoyuna Saygılarımla



Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.



Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi… — Adnan Beker (@AdnanBekerr) July 4, 2026

OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere yönelik olarak 12 Haziran'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Beker'in oğlu Oğuzhan Beker 23 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış; Oğuzhan Beker yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.