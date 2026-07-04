Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Adnan Beker CHP'den istifa etti

        Adnan Beker CHP'den istifa etti

        CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker açıklamasında, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adnan Beker CHP'den istifa etti

        Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

        Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

        Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

        OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Ünlülere yönelik olarak 12 Haziran'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Beker'in oğlu Oğuzhan Beker 23 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış; Oğuzhan Beker yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evinin önündeki kanepede uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti