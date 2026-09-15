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        Haberler Gündem Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

        Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 'Kamu Mahrem Yapılanması' ve 'Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

        Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanması ve Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kamu Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

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