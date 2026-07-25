Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde andı. Erdoğan, "Rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum" dedi.
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:36 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık’ı vefatının 10’uncu yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının 10’uncu yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum" dedi.
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