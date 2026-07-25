Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde andı. Erdoğan, "Rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halil İnalcık'ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık’ı vefatının 10’uncu yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının 10’uncu yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sürücü ile bukalemunun yol kavgası

        Kahramanmaraş'ta, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu fark eden sürücü, rampada aracını durdurup geçmesini bekledi. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat