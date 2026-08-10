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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güney Koreli yayıncıya tacizde kelepçe!

        Güney Koreli yayıncıya tacizde kelepçe!

        İstanbul Beyoğlu'nda canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJenny'i taciz eden şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        Güney Koreli yayıncıya tacizde kelepçe!

        Beyoğlu'nda canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJenny, tacize maruz kaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan işlem başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre olay Taksim’de yaşandı. Bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, 'Burada arkadaşın var mı' diye sordu.

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        Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadını taciz etti. Yaşananların withJENNY’nin devam eden canlı yayınına yansıması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.A.'yı (59) Sarıyer'de gözaltına aldı.

        Şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ise bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

        Fotoğraflar: DHA

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