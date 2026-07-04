Şanlıurfa'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Yamaçaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan (9) ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.