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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Hüseyin gözyaşına boğdu

        9 yaşındaki Hüseyin gözyaşına boğdu

        Şanlıurfa'da, evlerinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hüseyin Akkan ağır yaralandı. Küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        9 yaşındaki Hüseyin gözyaşına boğdu

        Şanlıurfa'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Yamaçaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan (9) ağır yaralandı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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