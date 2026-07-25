Özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü
Kayseri'de, bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
Kayseri'de, Mustafa Tümgüç (45), bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Tümgüç için Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Tümgüç'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Tümgüç'ün yakınları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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