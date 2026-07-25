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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü

        Özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü

        Kayseri'de, bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü

        Kayseri'de, Mustafa Tümgüç (45), bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Tümgüç için Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Tümgüç'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Tümgüç'ün yakınları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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