İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Uğur Dündar, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılmıştı.

Dün Mahsun Kırmızıgül, adliyeye giderek ifade vermişti. Bugün ise Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Uğur Dündar, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'daki habere göre; Cepkin, adliye girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, "Her şeyi köpürtün..." ifadelerini kullandı.

DHA'daki habere göre; Gülben Ergen, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AHBAP Derneği soruşturmasına ilişkin, "Ne söyleyeyim... İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi bağış yaptığım için mağdur hissediyorum. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirdikleri paralarla bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

GÜLBEN ERGEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ergen'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"DEPREM ÖNCESİNDE HERHANGİ BİR TANIŞIKLIĞIMIZ YOKTU"

Gülben Ergen ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli kişilerle deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır.

Oğuzhan Uğur isimli yayıncıyla deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır" dedi.

"ÖZEL OLARAK BİR YÖNLENDİRMEM OLMADI"

Ergen, "'Ben Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Başkanı ve kurucusuyum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olurlarıyla deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptım. Yine deprem sürecinde AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile AHBAP Derneği'ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Ben deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık 1,5 ay kadar kaldım.

Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. AHBAP Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum.

AHBAP Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim.

Kendim AHBAP Derneği'ne gönderdiğim meblağlar sebebiyle AHBAP Derneği'ne kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı. Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET HAKKIMI SAKLI TUTMAK İSTİYORUM"

Ergen'in ifadesinin devamında, "Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum.

Haluk Levent ile deprem sürecinden sonra yapılan konserlerin Haluk Levent'in popüleritesini artırdığını düşünmüyorum. Kendisi yapmış olduğu iş ve kampanyalar sayesinde zaten tanınırdı. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık.

Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ben birtakım kamuoyuna mal olmuş kişilerin canlı yayınlarda deprem bölgesine telefonla ya da canlı yayın suretiyle bağış toplama kampanyasına dahil olmadım.

"ÜZGÜN VE MAĞDURUM"

Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şuan yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum. Biraz önce ifademde belirttiğim konser de Gazze Yardım konseriydi. Bunun da deprem sürecinde yapılan yardım kampanyasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Benim anlattıklarım ve yaşadıklarım dikkate alındığında AHBAP Derneği ve Haluk Levent'in yardım kampanyasına herhangi bir dahilim bulunmamaktadır" dediği öğrenildi.

CEPKİN İFADE VERDİ

Sanatçı Hayko Cepkin’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

"KENDİSİYLE PARA TRAFİĞİM OLMADI"

Hayko Cepkin ifadesinde, "Ben uzun yıllardır müzik ile uğraşırım. Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. AHBAP Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur.

Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. AHBAP Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım.

İhtiyacı olan kişilere yardımda bulunduklarını duyuyordum. Hatta bir kısım hasta çocukların tedavisinin yapıldığını bizzat gördüm. Anlatırken derneğin sadece görünen yüzü olarak kendini tanımladığını, derneğin iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olarak yapıldığını ifade ediyordu" dedi.

"BU VE BENZERİ EYLEMLERİ OLMUŞTU"

Cepkin ifadesinin devamında, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Yukarıda belirttiğim üzere AHBAP Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi bulunulması için de çağrı yapmadım.

Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada AHBAP Derneğinden yardım istedik.

Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

DÜNDAR: “PARA İŞLERİNE KARIŞMA” DİYE UYARDIM

AHBAP soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren gazeteci Uğur Dündar, Haluk Levent’le uzun yıllara dayanan ancak yakın olmayan bir tanışıklığının bulunduğunu söyledi.

Dündar, 2001 yılında Haluk Levent’i, ana habere konuk ettiğini belirterek, sanatçıya dolu konserlere rağmen borçlarını neden ödeyemediğini sorduğunu anlattı. Levent’in bu dönemde kendisine “mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını” söylediğini aktardı.

AHBAP İyilik Hareketi’nin gündeme geldiği 2017 yılında Levent’e uyarıda bulunduğunu ifade eden Dündar, “Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme” dediğini belirtti.

DESTEK PAYLAŞIMINI SORUŞTURMADAN SONRA SİLDİ

Uğur Dündar, deprem döneminde AHBAP Derneği’nin kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönünde bir algı oluştuğunu söyledi.

Bakanlar, kamu yöneticileri ve resmi kurumların Haluk Levent’le temaslarının kendisinde derneğin denetlendiği kanaati oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle sosyal medya hesabından AHBAP ve Babala’yı destekleyen bir paylaşım yaptığını ifade etti.

Dündar, soruşturma haberleri ve Haluk Levent hakkındaki iddiaların ardından söz konusu paylaşımını sildiğini, daha sonra derneğe para toplama yetkisinin neden verildiğini sorgulayan yeni bir paylaşım yaptığını anlattı.

Haluk Levent’e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını bildiğini öne süren Dündar, “Bütün bunlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum” dedi.

Yaşananlardan dolayı toplum adına üzüntü duyduğunu belirten Dündar, AHBAP’la herhangi bir mali ilişkisinin veya somut bir dahlinin bulunmadığını, bu nedenle şahsi olarak özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

SANGU: AHBAP’A 100 BİN LİRA GÖNDERDİM

Oyuncu Elçin Sangu, 6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla AHBAP Derneği'nin merkezine gittiğini anlattı. Sangu, dernek merkezinde Haluk Levent’le ilk kez yüz yüze tanıştığını ve iş birliği yaptığı markalarla iletişime geçerek ihtiyaç malzemesi göndermelerini istediğini söyledi.

Sangu, AHBAP Derneği'nin banka hesabına şahsi olarak 100 bin lira bağış yaptığını açıkladı. Bağışı, hesabın Valilik tarafından onaylanmış olması ve derneğin kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiği yönündeki izlenim nedeniyle yaptığını belirten Sangu, bağımsız denetim raporlarının da kendisinde güven oluşturduğunu ifade etti.

SANGU: “İYİ NİYETİMİZİ KULLANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM”

Elçin Sangu, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaların ardından yaptığı yardımın kullanım biçimi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sangu, ifadesinde, “Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm” dedi.

Deprem döneminde kendisi ve çok sayıda kişinin gönüllü olarak çalıştığını belirten Sangu, Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmediklerini ifade etti.

Sangu ayrıca, yetkililerin Haluk Levent’le birlikte görüntü vermesinin kamuoyundaki şüpheleri azalttığını belirterek, yaşananların insanların yardım etme duygusuna zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi.

AHBAP'A KAYYUM ATANDI

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

10 İSİM İFADE VERMİŞTİ

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce 10 kişinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Ece Üner, sunucu Öykü Serter, gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve avukat Feyza Altun'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimler adliyeye giderek savcılıkta ifade vermişti.

Öte yandan soruşturmanın ikinci aşamasında gazeteci Fatih Altaylı, oyuncu Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gazeteci Ruşen Çakır ve içerik üreticisi Fatih Koparan'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimlerden Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye giderek ifade vermişti.

Dün de açıklanan isimler içerisinden Mahsun Kırmızıgül savcılığa giderek ifade verdi.

Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermeleri bekleniyor.