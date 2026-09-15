İçişleri Bakanlığı, "yeni nesil suç örgütleri"ne finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 şüphelinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda "yeni nesil suç örgütleri"ne finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 zanlı yakalandı.

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Şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine finansman sağlamanın yanı sıra yüksek faizle borç verdikleri ve verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatarak vatandaşları baskı altına aldıkları tespit edildi.