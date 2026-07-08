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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü tabelaya çarptı! Ağır yaralılar var

        Yolcu otobüsü tabelaya çarptı! Ağır yaralılar var

        Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda, bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsü tabelaya çarptı! Ağır yaralılar var

        Bolu'da kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

        4'Ü AĞIR 13 YARALI VAR

        DHA'daki habere göre kazada, aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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