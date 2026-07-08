Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
15 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
AA'nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi Karamürsel'de yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ