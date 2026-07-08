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        Haberler Gündem Güncel Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

        Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        15 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

        AA'nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi Karamürsel'de yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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