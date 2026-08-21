Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mutfakta yangın çıktı, doğalgaz bomba gibi patladı: Patlama anı kamerada

        Mutfakta yangın çıktı, doğalgaz bomba gibi patladı: Patlama anı kamerada

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın sırasında doğalgaz patladı. Olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doğalgaz bomba gibi patladı!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangına müdahale esnasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

        Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

        Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulduğu iddia edilirken, olayda yaralanan olmadı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının başlangıç sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Darıca
        #doğalgaz patlaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş aranıyor
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş aranıyor
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!