Mutfakta yangın çıktı, doğalgaz bomba gibi patladı: Patlama anı kamerada
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın sırasında doğalgaz patladı. Olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:49 Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangına müdahale esnasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulduğu iddia edilirken, olayda yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının başlangıç sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlatıldı.
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