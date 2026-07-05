Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 tutuklama
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. "Joker aday" olarak tabir edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "joker aday" olarak tabir edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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