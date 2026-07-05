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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 tutuklama

        Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 tutuklama

        Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. "Joker aday" olarak tabir edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        "Joker aday" operasyonu: 5 tutuklama
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        Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "joker aday" olarak tabir edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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