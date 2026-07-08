Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Sivas'ta serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 37 yaşındaki Soner Koçyiğit'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3 gün sürdü. Koçyiğit'in cansız bedeni, suya girdiği bölgeye yakın bir noktada bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit'in (37), arama çalışmalarının 3’üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        GÖZDEN KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre olay; 5 Temmuz günü Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis dalgıç ekipleri, Soner Koçyiğit'in, bu sabah suya girdiği bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Koçyiğit'in cansız bedeni otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

         Sivasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. (AA)

        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!