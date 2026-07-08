Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit'in (37), arama çalışmalarının 3’üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'daki habere göre olay; 5 Temmuz günü Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis dalgıç ekipleri, Soner Koçyiğit'in, bu sabah suya girdiği bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Koçyiğit'in cansız bedeni otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.