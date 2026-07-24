Siyasi isimler, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

KURTULMUŞ: KURULUŞ İRADESİNE DÖNÜŞMESİNİN NİŞANESİDİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Lozan Barış Antlaşması, aziz milletimizin işgale karşı ortaya koyduğu kurtuluş iradesinin, uluslararası hukuk ve diplomasi sahasında kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması, aziz milletimizin işgale karşı ortaya koyduğu kurtuluş iradesinin, uluslararası hukuk ve diplomasi sahasında kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesidir. Antlaşmanın 103. yıl dönümünde vazifemiz, Lozan'la teyit edilen haklarımızı kararlılıkla savunmak, tam bağımsızlığımızı demokrasi ve hukukla tahkim etmek, ortak değerlerimizi güçlü ve tesirli bir Türkiye hedefiyle istikbale taşımaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, Lozan'da görevli heyetimizi, Cumhuriyetimizin ve devletimizin kuruluşuna emek veren ecdadımızı minnet ve hürmetle yad ediyorum."

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BAHÇELİ: İLKE VE ESASLARINDAN TAVİZ VERİLMEYECEKTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması’nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti’ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması’nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" denildi.

KILIÇDAROĞLU: AYNI KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan, milletimizin bağımsızlık iradesinin, egemenlik hakkının ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hukuki temelidir. Bu tarihi kazanımı, dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir diplomasi zaferiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tescilini sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü kutladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan heyetinin başkanı İsmet İnönü olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Lozan, milletimizin bağımsızlık iradesinin, egemenlik hakkının ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hukuki temelidir. Bu tarihi kazanımı, dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ifade ediyorum, Parlamento açıldığında sunacağımız ilk kanun tekliflerinden biri, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un 'Lozan Barış Günü' olarak resmi bayram ilan edilmesi olacaktır çünkü Lozan, milletimizin tapu senedidir, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır."