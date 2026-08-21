Tekirdağ açıklarında dün akşamüstü denize açılan vatandaşların teknesine yunus balıkları eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışan yunus balıkları, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmara Denizi'nde dün akşamüstü tekneyle denize açılan vatandaşlar, Tekirdağ açıklarında sürpriz bir manzarayla karşılaştı. Teknenin ilerlediği sırada su yüzeyine çıkan yunus balıkları, bir süre tekneye eşlik etti.

Teknenin önünde ve çevresinde ilerleyen yunus balıkları, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı. Teknenin hızına eşlik eden yunus balıklarının adeta tekneyle yarıştığı anlar dikkat çekti.

Yunus balıklarını gören vatandaşlardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde yunus balıklarının teknenin önünde ve yanında yüzerek tekneye eşlik ettiği anlar yer aldı.

Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunus balıkları daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.