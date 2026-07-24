Bali'ye tatile giden Burcu öğretmenin, 'tiny house'u çalındı

ADANA'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. (DHA)