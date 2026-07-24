Tekirdağ'daki kazada yaralanan Emir, 83 gün sonra hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobiliyle takla attıktan sonra biçerdövere çarpan Emir Bayırlı, tedavi gördüğü hastanede 83 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atıp, fuar alanındaki biçerdövere çarpan otomobilin sürücüsü Emir Bayırlı (23), tedavi gördüğü hastanede 83 gün sonra hayatını kaybetti.
OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre kaza; 1 Mayıs gece saatlerinde Çorlu Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Emir Bayırlı'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atıp, tarım fuarının yapıldığı alana girdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil, alanda park halindeki biçerdövere çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Emir Bayırlı, yaralandı. Bayırlı, Çorlu’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Emir Bayırlı, 83 gün sonra, dün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
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