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        Haberler Gündem Güncel 'Takipsizlik kararı' iddialarına soruşturma

        'Takipsizlik kararı' iddialarına soruşturma

        Bolu'da bir Cumhuriyet savcısının takipsizlik kararına yönelik iddialara ilişkin Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        'Takipsizlik kararı' iddialarına soruşturma

        Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında "şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı" şeklinde ifadeye yer verildiğine ilişkin yayımlanan paylaşımlar ve haberler üzerine inceleme yapıldı.

        İnceleme sonucu, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.

        Gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle ilgili olarak da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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        #takipsizlik
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