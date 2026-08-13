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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

        Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

        Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı. Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Trabzon'da 2 günlük deniz yasağı

        Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

        GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN YÜKSEK DALGA UYARISI

        Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği bildirildi. Denize girmenin tehlikeli olacağı vurgulanan açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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