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        Haberler Gündem Güncel TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atandı

        TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        TÜİK Başkan Yardımcılığına yeni atama

        Kenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan atandı.

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alındı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hikmet Güneş, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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