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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

        Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
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        Kırklareli Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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