Güneş'le taraftar arasında tartışma çıktı!

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken derbinin tansiyonu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yansıdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, beraberlikten dolayı teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstererek "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe'ye alkış, Fenerbahçe hak etti. Bravo hocam" ifadeleriyle skordan duydukları mutsuzluğu dile getirdiler.

Güneş de bu esnada görevli olan polislere sitem ederek "Evine gelince bir şey demiyorsun, buraya gelince diyorsun. Burası benim evim ya" dedi.

Güneş, sinirli bir şekilde tesislerden ayrılırken taraftarlar da protestolarına devam ettiler.