25 Ekim 2022 saat 13:48’de Akrep burcunun 2. Derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Güneş Tutulmaları birer Yeniay’dır ve onlar da Yeniay’lar gibi yeni başlangıçları, bilincimizin yeni durumunu ifade ederler. Yaklaşık 1 ay öncesinden başlar ve sonrasındaki 6 ay süre ile devam ederler. Kimine göre bu süre daha uzundur fakat biz genel olarak bir sonraki Ay Tutulması’na kadar, yani Dolunay fazına kadar alırız. Kasım Ay’ında bir Ay Tutulması olacak fakat o bu Yeniay’ın yani güneş tutulmasının son bulduğu tutulma olmayacak. Kısacası bu iki tutulma iç içe geçecek gibi düşünebiliriz. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesini 6 ay süreyle bu iki tutulma ana hatlarıyla belirleyecek.