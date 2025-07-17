Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Habertürk Giriş: 17.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:53 facebook

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