Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Güney Kore Merkez Bankası politika faizini üst üste yedinci toplantıda da değiştirmedi
Giriş: 10.04.2026 - 08:40
Güney Kore Merkez Bankası (BOK), Orta Doğu’daki gerilimlerin ihracata dayalı ekonomiyi baskılaması ve yaklaşan yönetim değişimi öncesinde, politika faizini üst üste yedinci toplantıda da değiştirmedi.
Güney Kore Merkez Bankası, Cuma günü gösterge niteliğindeki 7 günlük repo faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 2,50’de sabit tuttu. Banka, Mayıs 2025’te yaptığı faiz indiriminin ardından bu seviyeyi koruyor.
Ekonomistler de faizde değişiklik beklemiyordu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ