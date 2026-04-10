Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Yüksekova'da kar besicileri zorluyor; hayvanlar meraya çıkamadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın sürmesi, besicileri zor durumda bıraktı. Özellikle kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu kırsal köylerde, hayvancılıkla uğraşanlar yem sıkıntısı yaşamaya başladı. Besicilerden Şaban Onat, "Geçen sene bu vakitlerde koyunlarımız meralarda otlatıyorduk. Ancak bu sene halen yerde 1 metre kar var" dedi. (DHA)