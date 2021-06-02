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Güney Kore ve Vietnam menşeli bazı ipliklerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Güney Kore ve Vietnam menşeli "Diğerleri, poliesterlerden" iplik ürünlerine yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Güney Kore ve Vietnam menşeli söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.