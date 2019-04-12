- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ay Yengeç burcunda ilerlerken sabah erken saatlerde Neptün Venüs kavuşumunu tetikliyor. Akşam ise Satürn Plüton ve Kuzey Ay Düğümü görünümüyle gelecek planları, ailevi konular, sorumlulukları hatırlatan olaylar yaşanabilir. Gün boyu iletişim kabiliyeti gelişkin, dost canlısı koruyup gözeten vasıflarımızla, kırılgan, sürekli sıkılan, harekete geçemeyen ilkel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kurşun
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük sorumluluklarla aile işlerinin arasında kaldığınız bir güne uyanıyorsunuz. Gün boyu planlı ilerleyin, hayatınızda otorite olan insanlarla çatışmalardan kaçının. Huzursuz edici koşullar gelişirse dengeyi korumak önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün istediklerinizi elde edemeyeceğiniz inancıyla güne başlayabilirsiniz. Öz değer duygusunu yüksek tutmak faydalı olur. Geleceğe dair hedefleri değiştiren koşullar olası. Akşamüstü ailevi sorunlar ve yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla meşgul olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ertelenmiş sorunlar öfkeli söylemlerle açığa çıkabilir. Ailevi harcamalarla meşgul olabilirsiniz. Akşamüstü geçmişten gelen eksikler, ertelenmiş işler gündem olurken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaşam enerjiniz yüksek, önemli konuları, geçmişten gelen işleri çözebilirsiniz. Akşam saatlerinde söylemler sertleşebilir, tepkisel tutumlara maruz kalabilirsiniz, kırılganlık olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ani değişimler stres yarattığı için anlama zorluğu yaşayabilirsiniz. Yaşam alanınızı düzenlemek isterken sebepsiz gerginlik yoğun duygusal tutumlar içinde olabilirsiniz. Akşamüstü eleştirel davranışlardan kaçının.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Romantik konularda hesaplaşma içine girebilirsiniz. Hassasiyetleriniz kavrayışınızı bozabilir konsantrasyon önemli. Sosyal faaliyetler, işbirliği gerektiren durumlar olası. Akşamüstü beklentilerin karşılanmaması gerginliğe yol açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızın baskılarıyla uğraşırken kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı başkalarına göre belirlemekten kaçının. Ailevi konularda geçmişten gelen hassasiyetleri çözmek mümkün olmuyorsa kendinizi koruyun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal çıkışların yoğun olduğu bir gündesiniz. Bugün başkalarının üzerinde güç kullanabilir veya manipülatif tutumlar sergileyebilirsiniz. Ortak çıkarları gözeterek davranmak faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaşamda yönünü kaybetmiş hissiyle telaşa kapılabilirsiniz. Maddi konularda kaygıyı bırakıp yeni hedefler koymak faydalı olur. Sizi sınırlayan, ilerlemenize engel olan sorumlukları gözden geçirip yeni kararlar almak durumundasınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevginizi gösteremediğiniz için tepki alabilirsiniz. Koşulsuz sevginin önemini hatırlatan olaylar gelişebilir. Yaşlı akrabalar ya da ebeveynlerinizle meşgul olabilirsiniz. Kaygı ve stres yaratan olaylar gelişebilir. Akşamüstü beklenen haberleri alabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ailevi, kültürel veya toplumsal konularda hassas tutumlar sergileyebilirsiniz. Kaygı ve karamsarlığınız artabilir. Akşam saatlerinde söylemde seçicilik ve ortak değerleri gözetmek faydalı olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu aşırı hassasiyetler yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle bir arada olma arzunuz yüksek. Akşamüstü gelen haberler huzur kaçırabilir, dengeyi korumak önemli.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.