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Bugün Ay sabah saatlerinde Başak’ta ilerliyor. 7.30 ile 14.20 saatleri arasında boşlukta kalıp Terazi’ye geçiyor. Merkür Koç burcunda. Sabah saatlerine önemli programları koymamak faydalı olur. Gün boyu detayda kaybolabiliriz. Harcamalarda tedbir gerekir. Bugün dost canlısı, huzurlu, hayattan keyif almayı bilen vasıflarımızla, başkalarını önemsemeyen, güven eksikliği nedeniyle huzursuzluk yaşayan güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık Mavi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu destek görme, anlaşılma arzunuz yüksek. Merkür Koçta hızlı düşünme ve ifade için olanak sağlıyor. Öğleden sonra olayların sebeplerini gözden geçirirken, doğru anlaşılmaya özen gösterin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün romantik konularda hassasiyetler olası. Merkür’ün Koç’a girişiyle bilinçaltınız bitmemiş işleri hatırlatıp sizi huzursuz edebilir, zihniniz çok aktif. Önemli işleri öğleden sonraya bırakın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ailevi konularda hassasiyetler olabilir. Öğleden sonra gücünüzü toplayıp aktif olabilirsiniz. Gün boyu kaygıya yenilirseniz sağlıklı düşünemeyip gerilebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sabah saatleri dağınık ilerleyecektir. Eksik bilgi ile karar vermeyin. Merkür’ün Koç’a ilerleyişiyle hızlı düşünüp karar alacaksınız. Öğleden sonra işler akışkanlık kazanır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde zihinsel dağınıklık sebebiyle gereksiz harcamalar olası. Önemli işleri öğleden sonra yapın. Hukuki konularda haber alabilir, yeni işlere başlayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ilişkilerde zorlanabilirsiniz. Karşılıklı anlayış sorunu yaşanabilir. Merkür Koç’ta dedikodudan, plansız işlerden kaçınmalısınız. Öğleden sonra ortak anlayış gelişebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah yorgun ve halsiz hissederken, öğleden sonra enerjiniz artacaktır. İlişkilerde gelişmeler, anlaşmalarda, ortak işlerde hareket olası. Hızlı düşünüp karar vermek için baskıya maruz kalabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde yanılsamalardan, yanlış anlaşılmalardan muzdarip olabilirsiniz. Anılar sizi meşgul edebilir. Öğleden sonra pratik düşünceye vurgu artıyor, pek çok işi eş zamanlı yapabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde dağınık ve yorgun olabilirsiniz. Geçmişten gelen konular, ailevi meseleler sizi meşgul edebilir. Öğleden sonra sosyal ihtiyaçlar artıyor kendinize vakit ayırın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde yalnızlık ve mahremiyet arzunuz yüksek. Öğleden sonra pratik fikirler, işleri yetiştirme telaşı belirginleşiyor, önemli işleri gün sonuna bırakın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde bedeniniz güçsüz, geçmiş hesaplaşmalar zihni yorabilir. Öğleden sonra sosyal faaliyetler için imkanlar gelişiyor. Dedikodudan kaçınmak faydalı olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sorumluluklar nedeniyle çelişebilir, kendinizi yönsüz ve yalnız hissedebilirsiniz. Öğleden sonra hareket artıyor ancak gün boyu huzuru korumak önemli.
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