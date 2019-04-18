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Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)

Giriş: 18.04.2019 - 09:19 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

18 Nisan Perşembe günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde olacak. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    1|13

    Ay Terazi’de ilerlerken Mars ile görünümde. İlişkilerde huzur arayışı sürerken ifadeler sertleşebilir. Akşam saatlerinde Ay Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü ile açı yapacak. Sınırlanmalar, ailevi yükler açığa çıkabilir. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Siyah

     

  • 2Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
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    KOÇ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU

    İlişkilerde geçmişin yükünü bırakıp yenilenmeniz, güven duygusuyla yol almanız önemli. Gün içinde sorumluluklar akşam saatlerinde ailevi konular gündem olabilir. Objektif tutumlar önemli. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
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    BOĞA GÜNLÜK BURUÇ YORUMU

    Gün boyu doğal yeteneklerinizin kendiliğinden açılacağı imkanlarınız var. Yarım kalan işleri tamamlamak için koşullar uygun.  Akşam yoğunlaşan destek arayışı ile eski arkadaşlarınızla temasa geçebilirsiniz.

     

  • 4Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Bugün yeni işlere başlama arzunuz yüksek. Düşük, dedikodudan ibaret bilgiden korunmak ve düşünüp konuşmak önemli. Bireysel yetenekleri açığa çıkaran imkanlara odaklanın. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Bir süredir ilişkilerde beklediğiniz adil tutumlar bugün gerçekleşebilir.  Sabah saatlerinde eklemler dizler hassas hızlı hareket etmekten kaçının. Akşam saatlerinde huzur arayışınız yoğun ancak değer çatışmaları  yaşanabilir. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde eksik bilgi nedeniyle insanları kişilik özellikleriyle yargılayabilirsiniz. Adil ve hoşgörülü olmak önemli. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız konularda zorunlu seçimler yapabilirsiniz. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde finansal konular sizi meşgul edebilir. Çabalarınızdan verim almak için değerleri ve üretim biçiminizi gözden geçirebilirsiniz.  Akşam saatlerinde sorumluluk paylaşımı tartışmalara yol açabilir. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde değişken ve agresif davranabilirsiniz. Düşük bilgiden dedikodudan uzak durun. Akşam saatlerinde eksik işleri tamamlamak gerekecektir. Yakın çevre ve akrabalarla ilgili konular sizi meşgul edebilir.  

  • 9Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Gün boyu dipte derinde kalan ve haz vermeyen, sizi geçmişe demirleyen konular yüzeye çıkabilir. Bireysel motivasyon için çaba sarf etmek önem kazanıyor. Akşam saatlerinde çatışmalardan kaçınmak faydalı olur. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sosyal ve aktif bir gündesiniz. Yaratıcı becerilerinizi açığa çıkaran sosyal imkanlar gelişebilir. Akşam saatlerinde ailevi konular gündem olabilir. Beklenenin üstünde harcamalar yaşanabilir, plansız alışverişlerden kaçının.

  • 11Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde ani gelişmeler olası. Fırsat olarak gördüğünüz gelişmeler varsa ikinci bir görüş almak faydalı olur. Akşam saatlerinde kaos ve rekabet koşullarından uzak durmak önemli. 

  • 12Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde kendinizi ve etrafı huzursuz eden davranışlar sergileyebilirsiniz.  Tutumlarınızdaki gerçek sebep çocuksu yaklaşımlarınız ve ilişkilerdeki kararsızlık sorunu olabilir. Duygularınızı anlamak için vakit ayırın. 

     

  • 13Günlük burç yorumları (18 Nisan 2019 Perşembe)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde tepkisel tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Kriz yönetimi önem kazanıyor. Akşam saatlerinde önemli konularda karar alıp hedefleri değiştiriyorsunuz. Gelişmeleri doğru değerlendirmek için kendinize vakit ayırın. 

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