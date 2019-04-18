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Ay Terazi’de ilerlerken Mars ile görünümde. İlişkilerde huzur arayışı sürerken ifadeler sertleşebilir. Akşam saatlerinde Ay Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü ile açı yapacak. Sınırlanmalar, ailevi yükler açığa çıkabilir. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Siyah