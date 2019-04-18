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Ay Terazi’de ilerlerken Mars ile görünümde. İlişkilerde huzur arayışı sürerken ifadeler sertleşebilir. Akşam saatlerinde Ay Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü ile açı yapacak. Sınırlanmalar, ailevi yükler açığa çıkabilir. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Siyah
KOÇ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
İlişkilerde geçmişin yükünü bırakıp yenilenmeniz, güven duygusuyla yol almanız önemli. Gün içinde sorumluluklar akşam saatlerinde ailevi konular gündem olabilir. Objektif tutumlar önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Gün boyu doğal yeteneklerinizin kendiliğinden açılacağı imkanlarınız var. Yarım kalan işleri tamamlamak için koşullar uygun. Akşam yoğunlaşan destek arayışı ile eski arkadaşlarınızla temasa geçebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Bugün yeni işlere başlama arzunuz yüksek. Düşük, dedikodudan ibaret bilgiden korunmak ve düşünüp konuşmak önemli. Bireysel yetenekleri açığa çıkaran imkanlara odaklanın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Bir süredir ilişkilerde beklediğiniz adil tutumlar bugün gerçekleşebilir. Sabah saatlerinde eklemler dizler hassas hızlı hareket etmekten kaçının. Akşam saatlerinde huzur arayışınız yoğun ancak değer çatışmaları yaşanabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde eksik bilgi nedeniyle insanları kişilik özellikleriyle yargılayabilirsiniz. Adil ve hoşgörülü olmak önemli. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız konularda zorunlu seçimler yapabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde finansal konular sizi meşgul edebilir. Çabalarınızdan verim almak için değerleri ve üretim biçiminizi gözden geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluk paylaşımı tartışmalara yol açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde değişken ve agresif davranabilirsiniz. Düşük bilgiden dedikodudan uzak durun. Akşam saatlerinde eksik işleri tamamlamak gerekecektir. Yakın çevre ve akrabalarla ilgili konular sizi meşgul edebilir.
AKREP GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Gün boyu dipte derinde kalan ve haz vermeyen, sizi geçmişe demirleyen konular yüzeye çıkabilir. Bireysel motivasyon için çaba sarf etmek önem kazanıyor. Akşam saatlerinde çatışmalardan kaçınmak faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sosyal ve aktif bir gündesiniz. Yaratıcı becerilerinizi açığa çıkaran sosyal imkanlar gelişebilir. Akşam saatlerinde ailevi konular gündem olabilir. Beklenenin üstünde harcamalar yaşanabilir, plansız alışverişlerden kaçının.
OĞLAK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ani gelişmeler olası. Fırsat olarak gördüğünüz gelişmeler varsa ikinci bir görüş almak faydalı olur. Akşam saatlerinde kaos ve rekabet koşullarından uzak durmak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde kendinizi ve etrafı huzursuz eden davranışlar sergileyebilirsiniz. Tutumlarınızdaki gerçek sebep çocuksu yaklaşımlarınız ve ilişkilerdeki kararsızlık sorunu olabilir. Duygularınızı anlamak için vakit ayırın.
BALIK GÜNLÜK BURUÇ YORUMU
Sabah saatlerinde tepkisel tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Kriz yönetimi önem kazanıyor. Akşam saatlerinde önemli konularda karar alıp hedefleri değiştiriyorsunuz. Gelişmeleri doğru değerlendirmek için kendinize vakit ayırın.
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