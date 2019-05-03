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Ay Koç’ta ilerlerken Merkür Jüpiter görünümünü tetikliyor. İyimserlik ve coşku artıyor. Bilgiden en üst seviyede istifade etmek için koşullar elverişli. Anlaşmalardan sonuç alınabilir. Diplomatik tutumlarda artış ticari faaliyetlerde gelişmeler olası. Bir süredir beklediğimiz haberleri alabiliriz, ertelenmiş işlerde çözüm gelişebilir. Gün içinde ayın Plüton ile yaptığı görünüm değişim motivasyonunu tetikliyor. Bugün tutkuyla sarıldığımız işlerden sonuç alabilir beklenen cevaplara ulaşabiliriz. Gün boyu kendi kendine yeten çalışkan vasıflarımızla, gergin, öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kırmızı