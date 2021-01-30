Günsel'in test sürüşleri başladı

HABERTURK.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili Günsel, test sürüşlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, test sürüşüne katılmak isteyenler markanın Lefkoşa-Dereboyu’nda yer alan showroomunda kayıt yaptırabilecek.

Verilen bilgiye göre, günde 120 kişiye test sürüşü yaptırılması planlanıyor. Test sürüşlerinin, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Günsel Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında yapılacağı edinilen bilgiler arasında.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Günsel'i halkımızla buluşturarak, deneyimlemelerini ve performansını birinci elden görmelerini arzuluyoruz. Otomobilin performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini de bildirdi.