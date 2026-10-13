Haberler Sponsorlu İçerik Günümüz Ebeveynleri Çocuklarına Alacakları Ürünü Nasıl Seçiyor?

Bugün en sıradan alışveriş bile kolayca küçük bir araştırma projesine dönüşebiliyor. Bir iki tanıdık seçenek yerine tüketicinin karşısında onlarca marka, format ve fiyat kategorisi var. Fiziksel mağazalara gidiyor, çevrim içi alışveriş platformlarını açıyor, özellikleri karşılaştırıyor, yorumları okuyorsunuz ve yarım saat sonra sepetinizin hala boş olduğunu fark ediyorsunuz. Veya tam tersi, sepette farklı markalardan neredeyse birbirinin aynısı üç ürün birikmiş oluyor ve o anda hangisini gerçekten alacağınıza karar vermeniz gerekiyor.

Geniş bir ürün çeşitliliği genel olarak bir avantaj. Tüketici, bütçesine, alışkanlıklarına ve özel ihtiyaçlarına uygun ürünü seçebiliyor. Ancak daha fazla seçenek daha fazla soru anlamına da geliyor: Hangi özellik gerçekten fark yaratıyor, hangisi yalnızca ürün sayfasında hoş duruyor? Tanıdık bir marka için daha fazla ödemeye değer mi? Yeni bir üreticiye ne kadar güvenilebilir?

Kendiniz için alışveriş yapmak genellikle daha kolay. Tanıdık bir ürünü alabilir ya da yeni bir ürünü deneyebilirsiniz. Ürün size uymasa bile çoğu durumda bu yalnızca başarısız bir alışveriş ve bir dahaki sefere başka türlü harcanabilecek birkaç yüz lira demek. Çocuk için bir ürün seçerken ise yaklaşım büsbütün değişiyor. Ebeveynler yaş sınırlamalarına, içeriğe, güvenliğe ve ürünün kullanım amacına daha yakından bakıyor. Çocuğun ürünü gerçekten sevip sevmeyeceği de önemli. Bu yüzden çocuk için en sıradan ürünü almak bile belirgin biçimde daha fazla dikkat gerektiriyor.

Tek Ürün, İki Ayrı Beklenti Listesi

Çocuk ürünlerinde tek bir parametreye odaklanmak çoğunlukla mümkün değil. Okul çantası seçerken ebeveynler çantanın ağırlığına, rahat askılarına ve dayanıklılığına bakarken çocuğu daha çok rengi ya da üzerindeki resim ilgilendiriyor. Giyimde yetişkinler yalnızca kumaşı ve bedeni değil, ürünün ne kadar dayanacağını da düşünüyor, çünkü çocuklar hızla büyüyor ve genellikle çok hareketli oluyor. Keçeli kalem ya da boya söz konusu olduğunda ebeveynler içeriğe ve güvenliğe daha çok dikkat ederken çocuk önce kaç renk olduğuna ve setin içinde en sevdiği tonun bulunup bulunmadığına bakıyor.

Sonuçta ebeveynler iki ayrı beklenti listesini aynı anda göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Bir yandan ürünün çocuğun yaşına uygun olup olmadığını ve pratik beklentileri karşılayıp karşılamadığını anlamaları gerekiyor. Öte yandan çocuğun da alınan ürünü sevmesi ve kullanmaktan keyif alması gerekiyor. Taraflardan biri göz ardı edildiğinde yeni bir eşya kısa sürede dolabın dibinde unutulabiliyor, günlük bakım ürünü ise banyo rafında hiç açılmadan durabiliyor.

Bu durum özellikle çocukların yavaş yavaş kendi başlarına kullanmaya başladığı günlük ürünlerde kendini gösteriyor. Bir diş macunu yaşa uygun olabilir ama tadı yüzünden sevilmeyebilir. Bir şampuan özellikleriyle ebeveynleri memnun edebilir, çocuk ise yine de saçını yıkamamak için bir bahane arayabilir. Dolayısıyla tek başına canlı bir ambalaj yeterli olmuyor. Ebeveynlerin ürünün hangi yaş ve amaç için tasarlandığını, hangi özelliklere sahip olduğunu ve diğer seçeneklerden nasıl ayrıldığını hızlıca anlayabilmesi gerekiyor.

Rafta ya da pazar yeri arama sonuçlarında bu tür onlarca ürün olduğunda her birini sıfırdan incelemek giderek zorlaşıyor. Bu nedenle ürünün kendi özelliklerinin yanı sıra üretici hakkındaki bilgiler, üretim standartları, sertifikasyon ve ürünleri karşılaştırmayı kolaylaştıran diğer referans noktaları giderek daha önemli hale geliyor.

Tüketiciye Yol Gösteren Bir Ulusal Marka

"Made in Russia" ulusal marka işareti, tüketicilere Rusya menşeli ürünler hakkında ek bir referans sunmayı amaçlıyor. Bu işaret, kalite, güvenilirlik, benzersizlik, çevresel duyarlılık veya organik köken gibi belirlenen kriterlerden biri ya da birkaçı kapsamında gönüllü sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan üreticilere veriliyor.

Tüketiciler açısından işaret, ürünün ulusal program kapsamında bir seçim sürecinden geçtiğinin ek bir teyidi anlamına geliyor. İçerik, kullanım amacı, yaş önerisi ya da fiyat gibi alışılmış kriterlerin yerini almıyor, ancak hangi ürünlere daha yakından bakmaya değebileceğini daha hızlı anlamayı sağlıyor.

"Made in Russia" programının temel amacı, Rus üreticileri desteklemek ve ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtımına katkı sağlamak. Şirketler fuarlara ve iş heyetlerine katılabiliyor, potansiyel ortaklarla bir araya gelebiliyor, ürünlerini yurt dışında tanıtabiliyor ve Türkiye dahil başka ülkelerdeki varlıklarını genişletebiliyor.

22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu, farklı ülkelerden iş ve uzman çevrelerinin temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirecek. "Made in Russia" programı da forumda tanıtılacak ve Rus üreticiler ürünlerini potansiyel ortaklara ve alıcılara sunma fırsatı bulacak.

Ulusal marka “Made in Russia” bu yönüyle, aynı anda iki amaca hizmet ediyor: Tüketiciye ürün hakkında ek bilgi veriyor, üreticilere ise ürünlerini yeni bir pazarda tanıtma imkânı sağlıyor.

İki Kitleye Hitap Eden Çocuk Kozmetiği

Ürünleri "Made in Russia" işaretiyle Türkiye'de satışa sunulan Rus üreticiler arasında çocuk kozmetiği markası Prenses de yer alıyor. Markanın ürün gamında bugün farklı yaş gruplarındaki çocuklar için şampuanlar, duş jelleri, kremler, ağız bakım ürünleri, dekoratif kozmetik ve hediye setleri dahil 40'tan fazla ürün bulunuyor.

Ebeveynler bu tür ürünleri seçerken genellikle birkaç parametreye birden bakıyor.

İlk sırada yaş geliyor. Prenses 0+, 1+ ve 3+ etiketli ürünler sunuyor, böylece ebeveynler daha satın alma aşamasında ürünün hangi yaş grubuna yönelik olduğunu anlayabiliyor.

Ardından formül geliyor. Şirketin verdiği bilgiye göre formüller SLS, paraben, boyar madde ve mikroplastik içermiyor, kokular ise hipoalerjenik olarak tanımlanıyor. Şampuan serisinde göz yakmayan formüller de yer alıyor.

Ebeveynler ürünlerin nasıl üretildiğine ve test edildiğine de dikkat ediyor. Prenses ürünleri laboratuvar ve klinik testlerden geçiyor, üretim ise GMP ve ISO standartlarına uygun yürütülüyor.

Ancak ürün özellikleri tek başına yine de yeterli değil. Ürünün çocuğa da hitap etmesi gerekiyor. Bu yüzden Prenses canlı ambalajlar kullanıyor ve çikolata ile tutti-frutti dahil meyve, orman meyvesi ve tatlı kokular sunuyor. Çocuk kozmetiğinin ikili doğası tam da burada belirginleşiyor: Yetişkinler ürünün özelliklerini değerlendirirken çocuklar ürünün nasıl göründüğüne, nasıl koktuğuna ve kullanmanın ne kadar keyifli olduğuna bakıyor.

Bu fikir markanın "Tıpkı anneninki gibi, ama daha iyisi" konseptine de yansıyor. Amaç, çocukların evdeki tanıdık bakım rutinleri için kendilerine ait ürünlere sahip olması, ancak bunların özel olarak çocuklar için geliştirilmiş ürünler olması.

Prenses, 20 yılı aşkın süredir Rusya pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin Nielsen * verilerine dayandırdığı bilgiye göre marka, çocuk saç bakım ürünleri kategorisinde Rusya'da ilk sırada bulunuyor.

Prenses artık Türkiye'deki tüketiciler için de erişilebilir. Yerel pazara giriş hazırlıkları yaklaşık iki yıl sürdü. Bu süreçte şirket bir ortakla ilişkiler kurdu ve ülkenin kendine özgü dinamiklerini inceledi. Markanın ürünleri bugün Trendyol üzerinden satılıyor, bir sonraki adım ise Türkiye'deki varlığını daha da genişletmek.

İçinde Kaybolmadan Yapılan Bir Seçim

Çocuk ürünlerinin çeşitliliği azalacak gibi görünmüyor. Aksine, hem fiziksel mağazalarda hem de pazar yerlerinde yeni markalar, formatlar ve ürünler ortaya çıkmaya devam edeceğe benziyor. Ebeveynler için bu yalnızca daha fazla fırsat değil, hangi seçeneklerin çocukları için gerçekten uygun olduğunu anlama ihtiyacı da demek.

Bu nedenle net seçim kriterleri özellikle önem kazanıyor. Yaş, kullanım amacı, içerik, ürün özellikleri, üretici hakkındaki bilgiler, standartlar ve sertifikasyon sayesinde her seçeneği sıfırdan incelemeden ürünleri karşılaştırmak ve uygun olmayanları daha hızlı elemek mümkün oluyor.

Sonuçta geniş bir ürün çeşitliliği, ancak tüketici onun içinde yolunu bulabildiğinde avantaja dönüşüyor. Üreticiler için bu, pazara bir ürün daha sunmanın tek başına yeterli olmadığı anlamına geliyor. Tüketicinin ürünün kimin için yapıldığını, diğerlerinden nasıl ayrıldığını ve seçim yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlaması gerekiyor.

*NielsenIQ RMS verilerine göre, 30 Nisan 2024 tarihinde sona eren 12 aylık dönem için, Kentsel Rusya'daki genel perakende pazarı için Şampuan kategorisi, 0-3 yaş ve 3+ yaş segmenti. 11 Haziran 2024 tarihi itibarıyla geçerlidir (AC NIELSEN LLC, 2024)

*NielsenIQ RMS verilerine göre, 30 Nisan 2024 tarihinde sona eren 12 aylık dönem için, Kentsel Rusya'daki genel perakende pazarı için Saç Kremi kategorisi, ÇOCUK (3+ yaş) segmenti. 11 Haziran 2024 tarihi itibarıyla geçerlidir (AC NIELSEN LLC, 2024)