Haberler Sponsorlu İçerik Hafif Tasarım, Adaptif ANC ve Sürükleyici Ses: HUAWEI FreeBuds Neo İncelemesi

Hibrit çalışma düzeni, bitmek bilmeyen online toplantılar, kafelerde geçirilen mesailer ve İstanbul gibi hiç uyumayan bir metropolün dinmeyen temposu... Günümüzün modern profesyonelleri için en büyük lüks artık "odaklanabilmek". Tam da bu noktada kablosuz kulaklıklar, bir müzik dinleme aracından çıkarak verimliliğimizi ve yaşam kalitemizi belirleyen giyilebilir asistanlara dönüştü.

Bu hafta test masamızın konuğu, Huawei'nin ses teknolojilerinde kartları yeniden dağıttığı yeni modeli FreeBuds Neo oldu. Cihazı kutusundan çıkarıp ilk denediğimde hissettiğim şeyi en baştan söylemeliyim: Kulağımda adeta efsanevi HUAWEI FreeBuds Pro 5 modelinin biraz daha küçültülmüş, hafifletilmiş ama o amiral gemisi ruhunu tamamen koruyan bir versiyonu vardı. Huawei belli ki üst düzey ANC (aktif gürültü engelleme) ve akustik yeteneklerini, ulaşılabilir lüks vizyonuyla daha geniş kitlelere sunmak istemiş.

Peki, kağıt üzerindeki bu iddialı duruş, İstanbul'un acımasız koşturmacasında nasıl bir performans sergiliyor? Gelin, FreeBuds Neo ile geçirdiğim bir haftaya yakından bakalım.

Ceket Cebindeki Şıklık ve Tüy Sıklet Konforu

Gün boyu kulağımızda taşıdığımız bir cihazda ilk aradığımız şey tasarımdır. FreeBuds Neo, 4.8 gramlık ağırlığıyla kulakta neredeyse bir "yokluk hissi" yaratıyor. Sabah toplantısıyla başlayan, öğleden sonra müzikle devam eden ve akşam podcast dinleyerek biten bir maratonda kulağımda hiçbir yorgunluk hissetmedim. "Light Mini Stem" adı verilen o kısa sap tasarımı sadece estetik durmuyor, kulaklığın ağırlık merkezini o kadar iyi ayarlıyor ki spor yaparken veya hızlı adımlarla yürürken asla yerinden oynamıyor.

Taşıma tarafında ise "Mini Shuttle" şarj kutusu çok inovatif. Sadece 41 gram. Ceketinizin iç cebine ya da en küçük kadın çantalarına bile rahatça sığan, pürüzsüz bir kapsül formunda. Elimdeki Yıldız Gümüşü rengi, koyu renkli bir takım elbiseyle veya şık bir blazer ceketle harika bir teknolojik aksesuar gibi duruyor. Ancak özellikle stilini tamamlayacak çarpıcı bir detay arayanlar için sadece HUAWEI Online Mağaza'da satılan "Nebula Pembesi" seçeneğinin kesinlikle incelenmesi gerektiğini not düşmeliyim.

Levent Rüzgarında ve Açık Ofiste: Adaptif ANC Performansı

Kulaklığın en büyük sınavı şüphesiz gürültü engelleme tarafındaydı.FreeBuds Neo’nun ANC performansı nasıl? Kulaklığın en büyük sınavı şüphesiz gürültü engelleme tarafındaydı. FreeBuds Neo, ortamın gürültü profiline göre kendini otomatik olarak ayarlayabilen adaptif ANC teknolojisiyle geliyor ve laboratuvar verilerine göre ortalama 30 dB’ye kadar gürültü engelleme derinliği sunuyor. Metro, plaza bölgesindeki rüzgâr ve açık ofis gibi farklı ortamlarda ANC’yi aktif ettiğimde, sanki şehrin sesini bir kumandayla kısmışım gibi bir izolasyon sağladı.

Özellikle açık ofis çalışanları veya kafeyi ofise çevirenler için harika bir detay var: "Konuşma Farkındalığı". Diyelim ki çalışıyorsunuz ve bir çalışma arkadaşınız size soru sordu. Sadece konuşmaya başlamanız yeterli; kulaklık bunu algılıyor, müziği arkaya itiyor ve dış sesi içeri alıyor. Sohbetiniz bitince müziğiniz o büyüleyici baslarıyla geri dönüyor. İnsanlarla iletişim kurmak için sürekli kulaklık sök-tak devrini kapatan, çok zarif bir teknoloji.

Arama kalitesi ise başka bir boyut. Gökdelenlerin arasındaki o meşhur sert rüzgarda bile (9 m/s rüzgara kadar dirençli olduğu iddia ediliyor), üzerindeki kemik iletim sensörü ve 3'lü mikrofon sistemi sadece sesime odaklandı. Karşı taraf, rüzgar uğultusunu değil, sadece benim sesimi duyduğunu belirtti.

FreeBuds Neo günlük kullanımda nasıl? Akıllı jestler ve uzamsal ses

FreeBuds Neo, ses kalitesiyle canlı bir konserdeymişsiniz gibi katmanlı ve çok temiz bir bas deneyimi sunuyor. Ama beni en çok heyecanlandıran "Sınırsız Mekânsal Ses" oldu. Uçak yolculuğunda veya akşam evde dinlenirken film izlediğinizde, sesin başınızın hareketine göre (sinema salonundaki gibi) yön değiştirmesi gerçekten büyüleyici.

Gün içindeki koşturmayacaya da çok uygun. Bilgisayarıma ve telefonuma aynı anda bağlı. Laptopta bir sunum izlerken telefonum çaldığında, anında telefona geçiyor. Daha da havalı olanı; kahve ve bilgisayar çantasıyla ellerim doluyken telefon çaldığında sadece başımı aşağı yukarı sallayarak aramayı açabilmem oldu. Etraftan biraz "matrix" gibi görünse de çok pratik.

FreeBuds Neo kaç saat kullanılıyor? Tek şarjla 10 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate varan dinleme süresi sunuyor. Gün içinde sürekli şarj aleti aramadan kullanabilmek, özellikle yoğun çalışma temposunda önemli bir avantaj.

6.000 TL Segmentinde Oyun Değiştiren Kampanya ve Fiyat

Bugün bu kalitede, amiral gemisi özelliklerini (adaptif ANC, mekânsal ses, yüksek çözünürlüklü ses) taşıyan kulaklıkların fiyatları bütçeleri oldukça zorluyor. HUAWEI FreeBuds Neo, 6.000 TL segmentinde sunduğu bu donanımla şu an sınıfının en iddialı ve rakipsiz oyuncusu.

Fakat bu ürünü asıl "kaçırılmayacak fırsat" yapan şey, şu günlerde başlayan özel ön ödeme kampanyası. 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında, HUAWEI Online Mağaza üzerinden sadece 99 TL depozito yatırarak ön sipariş verirseniz, 6 – 16 Ekim tarihlerindeki asıl ödeme aşamasında bu rakam devasa bir avantaja, tam 1.399 TL'lik bir indirime dönüşüyor. Kulaklığın özellikleri düşünüldüğünde, bu indirim oranı cihazın fiyat/fayda dengesini inanılmaz bir noktaya çekiyor.

Ayrıca Huawei, aylık 2.333 TL'den başlayan 3 taksit seçeneğiyle de ödeme kolaylığı sunuyor. Eğer ön ödeme fırsatını kaçırırsanız üzülmeyin, 6 – 31 Ekim tarihleri arasında kullanabileceğiniz 1.000 TL'lik bir indirim kuponu da mevcut (Tabii 1.399 TL'lik ön ödeme avantajı ile bu kuponun aynı anda kullanılamadığını hatırlatalım).

Özetle;

HUAWEI FreeBuds Neo, hafif ve konforlu bir kulaklık, adaptif ANC, güçlü ses deneyimi, uzun pil ömrü ve günlük kullanımı kolaylaştıran akıllı özellikleri bir arada isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Özellikle toplu taşımada, açık ofiste, kafede çalışan veya gün içinde telefon, bilgisayar ve kulaklık arasında sıkça geçiş yapan kullanıcılar için sunduğu özellikler günlük kullanım deneyimini kolaylaştırıyor.

Peki HUAWEI FreeBuds Neo alınır mı? Eğer önceliğiniz günlük kullanımda güçlü ANC, uzun pil ömrü, hafif tasarım ve farklı cihazlarla birlikte kullanılabilen akıllı özelliklerse, FreeBuds Neo bu ihtiyaçları tek bir modelde bir araya getiriyor.

Detaylar için: https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freebuds-neo/buy/?utm_source=haberturk&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_freebuds_neo_mkt