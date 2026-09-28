Haberler Sponsorlu İçerik HUAWEI MatePad Air İncelemesi: Hafif Tasarım, PaperMatte Ekran ve WPS AI

İçerik üreticilerinden üniversite öğrencilerine, freelancerlardan genç profesyonellere kadar hareket halindeki herkes için tasarlanan yeni HUAWEI MatePad Air, sadece bir tüketim tableti olmanın çok ötesine geçiyor. Peki MatePad Air günlük kullanımda neler sunuyor ve bilgisayarın yaptığı işlerin ne kadarını mobil bir formda gerçekleştirebiliyor?

Çantada Yük Olmayan Estetik

Mobil bir cihazın en önemli özelliklerinden biri taşınabilirliği. Yeni MatePad Air, yalnızca 5,3 mm inceliği ve 509 gram ağırlığıyla günlük taşıma deneyimini oldukça hafifletiyor. Çalışırken yanınızda taşımak, kafede kullanmak veya gün içinde farklı çalışma alanları arasında geçiş yapmak için tasarlanan cihaz, ince ve hafif gövdesini full-metal tasarımla bir araya getiriyor.

Tasarım tarafında ise cihazın arka yüzeyinde kullanılan sedefli kaplama (özellikle Sakura Pembesi renginde) ışığın açısına göre değişen zarif bir parıltı sunuyor. Metal gövdenin verdiği premium ve sağlam hissiyat, bu şık görünümle başarılı bir şekilde tamamlanmış.

Güneş Altında Daha Az Yansıma: PaperMatte Ekran

Dış mekanlarda ekranlı bir cihaz kullanmanın en büyük zorluğu ekran parlamasıdır. HUAWEI, 12 inçlik OLED PaperMatte ekranıyla yansımalara karşı iyi bir performans sunuyor. Geleneksel cam ekranların aksine, mat ve yansıma önleyici özel bir yüzeye sahip olan bu ekran, doğrudan güneş ışığı altında yaptığım kullanımda yansımaların belirgin biçimde azaldığını ve ekranın daha rahat okunabildiğini fark ettim. Ayrıca bu ekran, göz yorgunluğunu en aza indirdiği için uzun saatler çalışanlar ve okuma yapanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

PC Seviyesinde Üretkenlik ve Yapay Zeka Destekli "Ofis"

MatePad Air bilgisayarın yerini tutar mı?

Günlük ofis işleri, doküman düzenleme, araştırma, toplantılar ve içerik üretimi gibi senaryolarda PC seviyesinde mobil üretkenlik sunması, MatePad Air'in öne çıkan özelliklerinden biri. Test ettiğim Microsoft 365, Zoom, bankacılık ve e-Devlet gibi uygulamalar üzerinden günlük iş akışımı sürdürebildim.

MatePad Air'de WPS AI ile Neler Yapılabiliyor? Türkiye pazarına özel olarak 1 yıl ücretsiz sunulan WPS AI asistanı, metin ve taslak oluşturma, belgeleri geliştirme, veri analizi, grafik oluşturma, sunum taslağı hazırlama ve uzun PDF'leri özetleme gibi üretkenlik senaryolarını destekliyor. Bu yapay zeka asistanı, uzun PDF raporlarını saniyeler içinde özetleyebiliyor, komutlarınızla metin taslakları oluşturabiliyor ve hatta verilerden otomatik grafikler çizebiliyor. Cihazı adeta bir dizüstü bilgisayara dönüştüren manyetik klavyesi (Glide Keyboard) ve ekranda aynı anda birden fazla pencereyi özgürce boyutlandırmanıza olanak tanıyan Live-Multitask özelliği, mobil ofis deneyimini zirveye taşıyor.

M-Pencil Pro ve GoPaint ile Sınırları Aşan Yaratıcılık

MatePad Air, çizim tutkunları ve profesyonel tasarımcılar için de adeta taşınabilir bir stüdyo vadediyor. Cihazın PaperMatte ekranında yeni nesil M-Pencil Pro ile çizim yaparken, kalemin cam üzerinde kaydığı hissi yerine gerçek bir kağıda yazma direncini ve sesini alıyorsunuz.

HUAWEI’nin yeni çizim uygulaması GoPaint, sunduğu 150'den fazla fırça ve gerçeğe son derece yakın 3 boyutlu yağlı boya efektleriyle dikkat çekiyor. M-Pencil Pro'nun akıllı özellikleri ise iş akışını oldukça hızlandırıyor; kalemi parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak kısayol menüsünü açabiliyor, döndürerek fırça efektlerini değiştirebiliyor veya sunum sırasında kalemi havada kaydırarak slayt atlatabiliyorsunuz.

Eğlenceden Ödün Vermeyen Batarya ve Ses

MatePad Air'in bataryası ne kadar gidiyor? 10.100 mAh bataryaya sahip MatePad Air, Huawei verilerine göre 16 saate kadar lokal HDR video oynatma ve yaklaşık 10 saat online video oynatma süresi sunuyor. 66W SuperCharge Turbo desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 42'ye kadar şarj olabiliyor ve yaklaşık 85 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Cihazın ince gövdesine sığdırılan 6 hoparlörlü crossover sistemi ve 4 sürücülü bas ünitesi, film ve dizilerde daha dolgun baslar ve sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor.

Tercih Zamanı: MatePad Air mi, MatePad Pro 12 mi?

HUAWEI tablet ekosistemine girmek isteyen kullanıcılar için iki güçlü seçenek öne çıkıyor. Eğer sürekli hareket halindeyseniz, şık tasarım, hafiflik, ofis verimliliği ve fiyat/performans dengesi sizin için ön plandaysa MatePad Air en ideal yol arkadaşınız olacaktır.

Ancak, "En üst düzey premium donanımı, daha hafif bir kasayı ve çentiksiz, daha esnek bir ekranı arıyorum" diyorsanız serinin amiral gemisi MatePad Pro 12'ye yönelmelisiniz. Havacılık sınıfı malzemesiyle o büyük ekranına rağmen sadece 454 gram ağırlığında olan Pro modeli, çok daha gelişmiş bir tasarım (kalemi menteşesinde şarj eden klavye gibi) sunuyor. İşin sevindirici yanı ise WPS AI, GoPaint ve PaperMatte ekran gibi en inovatif yazılım ve donanım teknolojileri her iki modelde de kullanıcılara sunuluyor.

50.000 TL'ye Varan Avantajlarla Ön Satış Fırsatı

HUAWEI, yeni MatePad Air modelini Türkiye'de tüketici dostu bir kampanyayla pazara sunuyor. 28 Eylül - 24 Ekim tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında; 299 TL depozito ödeyen kullanıcılar, cihazı satın alırken bu tutarı 2.999 TL indirim olarak kullanabiliyor. Üstelik cihaz, aylık 14.333 TL'den başlayan 3 taksit seçeneğiyle alınabiliyor.

Kampanyayı asıl cazip kılan nokta ise sunulan hediyeler. Cihazı tam donanımlı bir bilgisayara çeviren Glide Klavye, M-Pencil Pro, Bluetooth Mouse ve WPS AI üyeliğinden oluşan yaklaşık 25.000 TL değerindeki hediye paketi cihazla birlikte ücretsiz geliyor.

Buna ek olarak, kullanıcıların en büyük korkusu olan kazara oluşabilecek hasarlara karşı, yine yaklaşık 25.000 TL değerinde dev bir HUAWEI Güvence Paketi sunuluyor. Bu paket; 1 yıl boyunca kazara oluşan ekran kırılmaları, anakart (sıvı teması), arka kapak ve kamera hasarlarını birer kez ücretsiz karşılarken, 2 yıl içinde pil sağlığının %85'in altına düşmesi durumunda ücretsiz pil değişimi de sağlıyor.

Hem güçlü donanımı hem de sunduğu eşsiz kampanya avantajlarıyla HUAWEI MatePad Air, mobil çalışma ve üretkenlik arayanlar için yılın en dikkat çekici cihazlarından biri olmayı başarıyor.

Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-air/buy/?utm_source=haberturk&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_matepad_air_mkt