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Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)

20.10.2018 - 06:48 | Güncelleme:

20 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    1 | 17

    FANATİK

    KADER...

  • 2 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    2 | 17

    FOTOMAÇ

    SAKATLIKLAR KABAK TADI VERDİ

  • 3 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    3 | 17

    AMK

    SAKATA GELDİLER

  • 4 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    4 | 17

    HÜRRİYET

    RESMEN SAKATA GELDİ

  • 5 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    5 | 17

    MİLLİYET

    BU İŞTE BİR SAKATLIK VAR!

  • 6 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    6 | 17

    SABAH

    16'YI 16 BİTİRDİ

  • 7 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    7 | 17

    POSTA

    ASLAN TEKLEDİ

  • 8 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    8 | 17

    SÖZCÜ

    RİTİM BOZUKLUĞU!

  • 9 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    9 | 17

    VATAN-ŞAMPİY10

    ASLAN GİBİ SERİYİ TİMSAH YEDİ

  • 10 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    10 | 17

    AKŞAM

    BURSA PLAKA YAPTIRDI

  • 11 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    11 | 17

    KARAR

    ZAFER SERİSİNİ TİMSAH KAPTI

  • 12 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    12 | 17

    STAR

    CİMBOM SAKATA GELDİ

  • 13 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    13 | 17

    YENİ ŞAFAK

    YARALI ASLAN BURSA'YA TAKILDI

  • 14 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    14 | 17

    GÜNEŞ

    ASLAN'A TİMSAH ÇELMESİ

  • 15 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    15 | 17

    TAKVİM

    "MAÇA DEĞİL, SAKATA GELDİK"

  • 16 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    16 | 17

    TÜRKİYE

    TİMSAH ISIRIĞI!

  • 17 Günün spor manşetleri (20 Ekim 2018)
    17 | 17

    YENİ ASIR

    GÖZ GÖZ'DEN GÖZDAĞI

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