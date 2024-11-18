Gürültüyü susturun, müziği yaşayın: Kulaklık alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

TASARIM VE KONFOR

Kulaklıkların tasarımı, uzun süreli kullanımda konfor sağlamak için önemlidir. Yumuşak yastıklar ve ayarlanabilir baş bantları, daha rahat bir deneyim sunar. Ayrıca kulaklıkların ağırlığı da konfor üzerinde belirleyici bir etkendir.