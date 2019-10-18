Güveçte patlıcanlı kuzu pirzola (Patates Püresi Eşliğinde) tarifi, nasıl yapılır? [Yemekteyiz)

Güveçte ne pişirirseniz lokum gibi çok lezzetli olur. Şimdi sizlere güveçte patlıcanlı kuzu pirzola tarifi vereceğim. Protein ve vitamin açısından zengin ve doyurucu olan güveçte patlıcanlı kuzu pirzola yemeğinizi püf noktalarına uyarak güzel yaptığınızda çok beğenecekler.

Güveçte Patlıcanlı Kuzu Pirzola İçin Gereken Malzemeler:

6 adet patlıcan

500 gram kuzu eti

2 adet soğan

5 adet domates

3 adet köy biberi

2 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

5 diş sarımsak

100 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 adet defne yaprağı

Zeytinyağı

Tuz

Güveçte Patlıcanlı Kuzu Pirzola Tarifi Yapılışı:

Patlıcanlı kuzu etli güveç tarifimizin sebzelerini doğruyoruz.

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyuyoruz.

İri küpler halinde doğruyoruz.

Soğanları da iri iri doğruyoruz.

Köy ve kırmızı biberlerin iç çekirdeklerini ayıklayıp, parmak uzunluğunda doğruyoruz. Sarımsakları ince kıyıyoruz.

Domateslerin kabuklarını soyup, küp küp doğruyoruz.

Güveci ocağa alıp, ısıtıyoruz.

Isınan güvece kuşbaşı etlerini alıyoruz.

Biraz da zeytinyağı döküyoruz.

Etleri kavuruyoruz.

Etlerin rengi değiştikten sonra soğan ve salçayı ekliyoruz.

Defne yaprağını da güvece alıyoruz.

Kavuruyoruz.

Soğan ve salça kavrulduktan sonra güveci tezgâha alıyoruz.

Artık karıştırmıyoruz ve diğer sebzeleri ilave ediyoruz.

Güvecimiz doğradığımız patlıcanları koyuyoruz.

Aralara doğradığımız sarımsakları ve tane karabiberleri ilave ediyoruz.

Patlıcanların üzerine doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz.

Parmak şeklinde doğradığımız biberleri de güvece yerleştiriyoruz.

Tuz serpiyoruz.

Tereyağını parça parça güvecin üzerine koyuyoruz.

Üzerine de zeytinyağını da gezdirerek döküyoruz.

Güveci ocağa alıyoruz.

Yarım saat kadar orta ateşte pişiriyoruz.

Daha sonra güvecin üzerine ilk önce ıslatılmış yağlı kâğıdı kapatıyoruz.

Sonra da alüminyum folyo kapatıyoruz.

Ardından da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 2,5 saat kadar pişiriyoruz.

Patates Püresi İçin Gereken Malzemeler:

5-6 adet orta boy haşlamalık patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Patates Püresi Yapılış:

Önce bol su olan bir tencerede kabuklarını soyduğunuz patatesleri haşlayın.

Daha sonra süzgeç yardımı ile süzün.

Süzdüğünüz patatesleri düz bir tabağa alıp, ezici yardımıyla ezin.

Ezmiş olduğunuz patatesleri pişireceğiniz tencereye alın.

İçine 1 tatlı kaşığı tuz, tereyağı ve sütü koyarak pişirin.

8-10 dakika pişirdikten sonra blenderden geçirerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

Püf Noktası:

Güveçte eti, en alta dizin, üstüne sebzeleri ekleyin, altını kısık açıp 2,5-3 saat pişirin.

En önemlisi güvecinin sağlam ve delik olmaması.

Güvecin püf noktası 1/1 ölçüsünde et kullanmaktır. Sebzeler 1 kilogramsa, etinizde 1 kilogram olmalı.

Güvecin ağzını kapadığınız hamurla hava kaçırmasını önleyebilirsiniz.

Domatesin kabuğu mutlaka soyulmalıdır.

Doğru mevsiminde, doğru domates (Temmuz ve Ağustos aylarında) kabuğu rahat soyulan domatestir.

Doğru domates, içinde çekirdeği bol olan domatestir.

Güvecin olmaz ise olmazı kuyruk yağıdır.

En üste serpiştirilir, parça büyüklüğü pişince eriyip yok olacak kadar küçük olmalıdır.

Güveç kabınız büyük ise, kemiği ile pişirmeyi tercih edebilirsiniz.

Güvecin yanında olmazsa olmaz ekşi ev yapımı yoğurttan yapılma ayrandır.

Bol miktarda sıcak tırnak pide (ekmek) ve maydanozlu, kabuğu soyulmuş domatesli, sirkeli, soğanlı çoban salata iyi gider.