Güvenlik kameraları da engelleyemedi

İstanbul'da kaçak hafriyat dökümü nedeniyle, ekili tarlaların kenarları, su havzaları her geçen gün yeni molozlarla doluyor. Dökülen molozların arasında inşaat atıkları, plastik çöpler, sünger artıkları da bulunurken, moloz dökülen alanlar havadan görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, durumdan şikâyetçi olan Arnavutköy ilçesine bağlı Yeşilbayır Köyü sakinlerinden Metin Altıntaş, "Biz de şikâyetçiyiz sebebine gelince tarlamızı kullanılamaz hale getiriyorlar. Tepe tepe topraklar dökülüyor. Taşınmaz olduğu için mecburen tarlamıza yayıyoruz. Başka türlü bir şey yapamıyoruz" dedi.

Tarlalarının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Metin Altıntaş, "Tepe tepe topraklar dökülüyor. Taşınmaz olduğu için mecburen tarlamıza yayıyoruz. Başka türlü bir şey yapamıyoruz. Kimin döktüğünü görsem ben onu bırakmam; ama gece geç vakit olduğu için göremiyoruz. Şimdi görmeden bir adamı nasıl suçlayacaksın. Mecburen görmemiz lazım. Biz de bununla uğraşıyoruz, biz de bundan şikâyetçiyiz" dedi.

Metin Altıntaş, "Yollarımızın kenarlarına döküyorlar. Tren yolunun geçişinde çöp, pislik, ekmek döküyorlar. Her şeyi döküyorlar ama göremiyoruz ki. İnşaat atıkları, moloz da döküyorlar maalesef böyle. Görmedim, görsem ben de şikayet ederim. Çünkü bize de zararı var. O toprağı yaymak için ben de emek veriyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Şikayetimizi belediyeye yaptık. Benim oğlan 'Bizim tarlalarımıza toprak dökülüyor’ diye 1 ay önce şikayet etti ama netice alınmadı. Biz de mecburen tarlada toprağı yaydık, düzelttik. Nereye kaldırıp dökelim. Tarlamıza inşaat toprağı dökülmüş. Yapacak bir şey yok. Şikâyetimizi ettik ama resmi şikayet değil de dökülmesin diye elden şikayet ettik" diye konuştu.

Doğayı kirlettiklerini belirten Metin Altıntaş, "Köyümüzün güzel olmasını istiyoruz. Çirkinlik yaratıyorlar. Ekmek ve bazı olmayacak atık maddeleri getirip döküyorlar. Yol kenarlarında çirkinlik yaratıyorlar. Doğayı kirletiyorlar maalesef şikâyetimiz bu. Yetkililerin gereğini yapmasını teklif ediyoruz. Yaparlarsa memnun oluruz. Bir de dökülen toprak güvenlik kamerasının altına dökülmüş, kimse alakadar olmamış. Herhalde bu görüldü ama alakadar olunmadı" ifadelerini kullandı.

Molozları gece döküp kaçtıklarını belirten Cemalettin Erdoğan ise, "Doğada biz geziyoruz. Bizim doğamızı kirleteni ben orada bırakmam. Bu kadar basit. Duymadım, duymayı bırak, görsem yine alırım, duysam yine söylerim. Kendisine söylerim yapma diye. Gece gündüz döküp kaçıyorlar. Güvenlik kamerası var da gece döküp kaçıyorlar. Hiçe saymasalar güvenlik kamerasının olduğu yere döker mi dökmez. Kendine saygısı olmayanın bana saygısı olur mu. Bunları dökenin kendine saygısı yok. Kendine saygısı olmayanın doğaya da hiç kimseye de saygısı olmaz. Allah'ın verdiği bitkiye de saygısı olmaz. Kendine saygısı olmadığından kameraya da saygısı yok, hiçbir şeye saygısı yok" şeklinde konuştu.